Giornale di Sicilia: “Audero, c’è il nodo ingaggio Elia e Palumbo ad un passo”

Settimana cruciale per il mercato del Palermo , che accelera in vista del ritiro estivo a Châtillon-Saint-Vincent . L’obiettivo del club è consegnare a Filippo Inzaghi una base di squadra già strutturata entro metà luglio, così da impostare subito il lavoro tattico e fisico.

In cima alla lista delle priorità c’è la situazione del portiere Emil Audero. Dopo la positiva parentesi della scorsa stagione, il giocatore vorrebbe restare in rosanero, ma l’ingaggio elevato (1,5 milioni l’anno fino al 2028) rappresenta un ostacolo. Il Como, proprietario del cartellino, non pare disposto a contribuire economicamente, ma si lavora a un prestito con diritto di riscatto intorno ai 3 milioni, che potrebbe diventare obbligo in caso di promozione in Serie A.