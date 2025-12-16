Giornale di Sicilia: “Ansia per Pierozzi, Vasic è da valutare”

Dopo il successo interno contro la Sampdoria , il Palermo ha ripreso gli allenamenti a Torretta al termine di due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico. La preparazione è già interamente focalizzata sulla trasferta di Avellino , una gara considerata un vero banco di prova per misurare le ambizioni dei rosanero in questa fase cruciale della stagione.

La squadra guidata da Filippo Inzaghi arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive, una striscia che ha permesso di recuperare terreno in classifica e di avvicinarsi sensibilmente alla zona di vertice. Il secondo posto dista ora soltanto due punti: un traguardo alla portata, ma che richiede continuità, personalità e capacità di gestire partite ad alto coefficiente di difficoltà.