Giornale di Sicilia: “Ansia per Pierozzi, Vasic è da valutare”

Dopo il successo interno contro la Sampdoria, il Palermo ha ripreso gli allenamenti a Torretta al termine di due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico. La preparazione è già interamente focalizzata sulla trasferta di Avellino, una gara considerata un vero banco di prova per misurare le ambizioni dei rosanero in questa fase cruciale della stagione.
La squadra guidata da Filippo Inzaghi arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive, una striscia che ha permesso di recuperare terreno in classifica e di avvicinarsi sensibilmente alla zona di vertice. Il secondo posto dista ora soltanto due punti: un traguardo alla portata, ma che richiede continuità, personalità e capacità di gestire partite ad alto coefficiente di difficoltà.
Sul fronte dell’infermeria, resta alta l’attenzione sulle condizioni di Aljosa Vasic, rimasto fuori nell’ultimo match per un riacutizzarsi del dolore alla spalla sinistra. Il suo rientro sarà valutato giorno per giorno, senza accelerazioni che possano mettere a rischio un recupero completo.
Preoccupazione anche per Niccolò Pierozzi, costretto a lasciare il campo all’intervallo contro la Sampdoria per un problema muscolare. L’entità dell’infortunio sarà chiarita dagli esami strumentali, ma non è escluso che l’esterno possa saltare la trasferta in Irpinia, che rappresenterebbe la sua prima assenza stagionale in campionato.
In caso di forfait, Filippo Inzaghi può però contare su Gyasi, tornato pienamente disponibile e pronto a mettere in campo la sua versatilità tattica. L’esterno si candida seriamente per una maglia da titolare, anche se nello stesso ruolo resta un’opzione valida Diakité, già impiegato come sostituto di Pierozzi nell’ultima gara.
Infine, uno sguardo al contesto della Serie B: il Mantova, prossimo avversario del Palermo dopo la pausa che seguirà la sfida con il Padova, ha deciso di cambiare guida tecnica. Via Possanzini, al suo posto è stato chiamato Modesto, scelta che potrebbe incidere sugli equilibri della squadra lombarda in vista della ripresa del campionato.
