Giornale di Sicilia: “All-in su Tramoni, si cerca la formula giusta con il Pisa”

Inzaghi spinge per il fantasista francese, il ds Osti prova a trattare per un prestito con diritto di riscatto. Ma si lavora anche per abbassare le pretese dei toscani

⚽️ 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 08:41)

Il Giornale di Sicilia, con un articolo firmato da Massimiliano Radicini, fa il punto sul mercato offensivo del Palermo, concentrandosi sulla possibile ricerca dell’erede di Matteo Brunori. Una scelta che, come sottolinea il quotidiano, non è dettata dall’urgenza ma da una strategia “da ponderare con attenzione”, senza forzature.

I nomi sul tavolo sono tre: Matteo Tramoni, Nicholas Pierini e Dennis Johnsen. Profili simili per caratteristiche tattiche, ma molto diversi per costo e contesto. La priorità, secondo il giornale, resta Tramoni del Pisa, considerato il profilo ideale da Filippo Inzaghi, che lo conosce bene e ne apprezza “qualità tecniche, intensità e duttilità”. Non a caso il francese è stato uno dei protagonisti della promozione dei nerazzurri in Serie A.

La trattativa tra Palermo e Pisa è aperta, ma il nodo è la formula: i toscani puntano a una cessione definitiva con una valutazione attorno ai 6 milioni, mentre i rosanero preferirebbero un prestito con diritto di riscatto, cercando di limare le cifre. L’operazione è ritenuta fattibile, ma solo alle condizioni giuste.

Il club siciliano, come evidenziato dall’articolo, può permettersi di aspettare: Brunori non è stato centrale nelle ultime rotazioni e il mercato offre alternative. Pierini, ad esempio, potrebbe lasciare il Sassuolo con meno resistenze e a costi inferiori. Più complessa la pista che porta a Johnsen della Cremonese, su cui c’è forte concorrenza in Serie B, fattore che rischia di allungare i tempi e far salire il prezzo.

Intanto il Pisa, dopo l’investimento importante per Durosinmi dal Viktoria Plzen, dovrà valutare alcune uscite nel reparto offensivo. Tra i possibili partenti viene citato anche Stefano Moreo, molto utilizzato da Alberto Gilardino, che potrebbe diventare un’opzione per il Palermo in caso di ulteriori movimenti.

La linea del club rosanero, conclude il Giornale di Sicilia, è chiara: osservare, dialogare e scegliere il profilo giusto alle condizioni giuste, con Tramoni che resta, al momento, la prima scelta.