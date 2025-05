GDS: “Palermo, Osti incassa la fiducia”

Il rapporto tra il Palermo e l'ex Sampdoria continuerà

Mediagol ⚽️ 23 maggio 2025

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Massimiliano Radicini evidenzia la probabile continuità Osti in società: "Palermo riparte da Osti. Il club rosanero e il direttore sportivo sono pronti a formalizzare a breve un’intesa che rappresenta molto più di una semplice conferma: è il primo fondamentale tassello dal quale costruire la prossima stagione. Non ci sono ancora firme sui contratti (arriveranno tra pochi giorni), ma i presupposti per il proseguimento del rapporto sono solidi e condivisi, tanto da rendere la prosecuzione quasi scontata. Nessun ostacolo tra le parti, che in questi mesi hanno gettato le basi di una collaborazione proficua e ambiziosa".

Un rapporto dunque, che molto probabilmente continuerà, e che getterà le basi alla prossima stagione. L'ex Ds della Samp, sottolinea Radicini, è arrivato in un momento molto negativo e non ha avuto tanto per lasciare il segno ma"In poco tempo, è riuscito a incidere in modo tangibile. I segnali sono arrivati chiari: coerenza nelle strategie, scelte mirate, tempestività operativa. E ora che si apre un nuovo ciclo, il dirigente è già al lavoro per colmare le lacune strutturali emerse durante gli ultimi mesi, con un piano ben definito che coinvolge sia la costruzione della rosa sia la scelta dell’allenatore".

L'articolo del giornale continua, spiegando le prossime possibili mosse del dirigente: "Proprio sul fronte tecnico, la priorità sarà individuare una figura in grado di incarnare una visione condivisa, capace di dare identità e stabilità a una squadra chiamata a fare il salto di qualità. L’obiettivo non è più solo quello di ben figurare: si punta, senza mezzi termini, alla promozione in Serie A, un traguardo che darebbe pieno compimento al progetto del City Football Group, giunto alla sua quarta stagione a Palermo. Servirà un lavoro chirurgico per risolvere situazioni contrattuali non banali: ci sono giocatori in scadenza e non mancano profili che, per rendimento o prospettive, sono destinati a lasciare Palermo"

Il pezzo si conclude infine parland della fiducia data dalla società alla figura di Osti: "Ciò che appare evidente è che il Palermo ha deciso di darsi una direzione chiara. E lo fa affidandosi a un dirigente di esperienza, che ha già dimostrato di saper lavorare sotto pressione, con metodo e visione. Sarà una sessione di mercato intensa, forse la più importante dell’era CFG in Sicilia. Ma la sensazione è che la società abbia trovato in Osti l’uomo giusto per guidare questa fase di rilancio".