GDS: “Palermo, Inzaghi porta punti e idee”

Inzaghi «Superpippo» è in pole, ma bisogna fare i conti con il Pisa Il tecnico è una garanzia per la B e sa valorizzare l’organico

Mediagol ⚽️ 30 maggio - 06:39

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Alessandro Arena analizza la situazione di Pippo Inzaghi, in cima alla lista per essere il prossimo tecnico: "Una stima reciproca che va avanti da tempo e che si è intensificata negli ultimi giorni, facendolo balzare in pole tra le preferenze del City Football Group come prossima guida tecnica: per puntare a una promozione che la piazza chiede a gran voce il nome più accreditato è quello di Inzaghi, sempre più lontano dal Pisa dopo averlo portato in massima serie a 33 anni dall’ultima volta. I dialoghi tra le parti dovrebbero prendere quota la prossima settimana, quando «Superpippo» scioglierà le riserve su una permanenza in Toscana che al momento pare improbabile: nel frattempo il Palermo, che tiene più defilate le piste che portano a Vanoli e Gilardino, dovrà risolvere il nodo sull’addio di Dionisi".

Il quotidiano continua spiegando i motivi della possibile scelta, e del lavoro che l'allenatore sa fare: "L'interesse per Inzaghi non si lega solo ai risultati ottenuti in Serie B, con le promozioni alla guida di Benevento e Pisa e annate più che discrete con squadre non in prima fila per il salto di categoria, quali il Venezia 2017/18 e la Reggina 2022/23: tra le sue peculiarità ci sono la valorizzazione dei giovani e un assetto tattico che privilegia i movimenti degli esterni a tutta fascia e delle mezzali, ruoli in cui i rosa hanno fatto parecchia fatica nella passata stagione. A livello di moduli "superpippo" ha sperimentato un po' di tutto, ma negli ultimi anni il 3-5-2, che all'occorrenza si trasforma in 3-4-2-1, è diventato il suo marchio di fabbrica".

Arena, di seguito, sottolinea i calciatori nell'organico che hanno già avuto Inzaghi alla guida: "In due dell’attuale organico rosanero hanno già lavorato con Inzaghi: Pierozzi, con lui alla Reggina e nella rapida parentesi a Salerno, e Insigne, con lui per due anni a Benevento. Tra coloro che hanno lavorato con Inzaghi c’è anche Audero (a Venezia), che ha lasciato i rosa dopo sei mesi in prestito secco ma potrebbe essere nuovamente corteggiato in estate: chissà che proprio l’arrivo di "Superpippo" non sia una sponda decisiva per farlo tornare".

Infine, il giornale parla di alcuni giocatori che potrebbero essere anche valorizzati con Inzaghi, ma che servirà anche una squadra congeniale alle sue caratteristiche: "Se dunque l’affare andrà in porto, il Palermo sarà chiamato a costruirgli una squadra su misura e sfruttare le potenzialità di quegli effettivi che dovrebbero far parte del nuovo progetto tecnico. In questo senso la mente va a quei giocatori, come Segre, Verre e Ranocchia, che con Dionisi non sono riusciti a rendere al loro meglio ma hanno talento e qualità per trascinare verso quel sogno che ha realizzato a Benevento e Pisa".