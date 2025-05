GDS: “Palermo, ciao Dionisi. Caccia al successore”

GDS sottolinea che la dirigenza rosanero ha già avviato il casting per il nuovo allenatore , con diversi nomi sul taccuino e contatti già in corso. Il nome in cima alla lista è quello di Alberto Gilardino , attualmente legato al Genoa ma disponibile: “Ha dato disponibilità” e “sarebbe ben lieto di tornare a Palermo”, dove lasciò un ottimo ricordo da calciatore nella stagione 2015/16, con 10 gol in 33 presenze e la salvezza conquistata all’ultima giornata.

Il focus si sposta poi su Fabio Pecchia , “reduce da stagioni convincenti alla guida del Parma”, culminate con la recente promozione in Serie A. Il suo contratto è in vigore fino al 2027 e rappresenta una delle opzioni più solide.

Infine, GDS menziona la “suggestione Vanoli”, attualmente al Torino ma in scadenza, anche se con un’opzione di rinnovo. Se la trattativa con i granata dovesse saltare, il Palermo potrebbe inserirsi. “Due stagioni fa ha portato in A il Venezia vincendo i play-off”, ricorda il quotidiano, sottolineando come in quella squadra brillasse Pohjanpalo, attuale punta di diamante rosanero: un legame che “potrebbe diventare una carta in più per convincerlo a ripartire dalla B”.