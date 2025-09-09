GDS, Jessica Schillaci: “Papà sarebbe felice di sapere che un angolo della città porta il suo nome”

La figlia dell'eroe di Italia 90 ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport

La figlia dell’indimenticato ex attaccante di Juventus, Inter e Messina, Salvatore “Totò” Schillaci, Jessica, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per ricordare il padre.

Ecco le sue parole, intense e mai banali:

«Papà per tutti è stato l’eroe di Italia ’90: gli occhi spiritati dopo i gol, la gioia di un’estate magica. Ma dietro quella fotografia c’era un uomo complesso, capace di emozionare ma anche di ferire. Un padre spesso assente, ma con un cuore enorme. Io l’ho definito “meravigliosamente imperfetto”, perché racchiudeva luce e ombra, grandezza e fragilità. Nel titolo del libro mi sono ispirata a Oriana Fallaci e al suo Solo io posso scrivere la mia storia: anche lei sentì la necessità di raccontarsi senza filtri».

Il riferimento è al volume “Solo io posso scrivere di te”, disponibile dal 12 settembre.

Sul commiato che il calcio ha riservato a Totò, Jessica ha aggiunto:

«È stato giusto? Non del tutto, a dire la verità: qualcuno c’era, altri meno. Mi ha colpito soprattutto il messaggio emozionato di Roberto Baggio sui social. Mi raccontano che da bambina volevo stare sempre tra le sue braccia, e papà gli voleva bene, anche se una volta... gli tirò una testata. Ora mi piacerebbe che leggesse il libro per ritrovare il vecchio compagno. Con Tacconi c’è un legame sincero, e il figlio di Stefano è il migliore amico di mio fratello Mattia».

Infine, sull’omaggio della sua città, Palermo:

«Papà sarebbe felice di sapere che un angolo della città porterà il nome di Totò Schillaci. Mi piacerebbe consegnarne una copia anche a Pippo Inzaghi: non solo perché allena la squadra, e spero la porti in Serie A, ma anche perché lo conobbi da bambina, quando giocava con Del Piero alla Juve. Quella fu l’ultima volta che andai in uno stadio. Solo dopo la morte di papà, quando il Barbera gli ha reso omaggio, ci sono tornata. E da allora mi è capitato di andarci altre volte».