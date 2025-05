GDS: “Il Palermo riparte dall’attacco boom”

Pohjanpalo punto fermo, Brunori ha rinnovato da poco. Nell’ultimo triennio segnati 93 gol complessivi fra i cadetti

L'edizione odierna del Giornale Di Sicilia, nell'articolo di Alessandro Arena, mette in evidenza come i rosanero dovranno ripartire dai deu bomber per la prossima stagione di Serie B: "Nel buio di un’estate in cui si prevede una ricostruzione ampia, il Palermo si appiglia alla luce della sua certezza maggiore: il 2025/26 sarà ancora all’insegna di Brunori, stavolta con un partner di alto livello come Pohjanpalo. È da loro che ripartiranno i rosa, con attorno un nucleo di giocatori da costruire modificando in maniera imponente gli altri reparti: tuttavia, presentarsi ai blocchi di partenza con un attacco apparentemente consolidato è un buon vantaggio rispetto alla concorrenza".

D'altra parte, sottolinea il quotidiano, il rendimento dei due dovrà essere messo in risalto dal nuovo tecnico: "Qui entra in gioco la necessità di trovare un allenatore in grado di farli coesistere e rendere al meglio. Dionisi ci è riuscito a sprazzi, benché i guizzi del reparto offensivo arrivassero principalmente dal talento del capitano e del finlandese e non da schemi strutturati che partissero dal centrocampo o dalle fasce. In questo senso è presumibile che tra i requisiti valutati dal Palermo per il nuovo allenatore ci sia l’utilizzo delle due punte, così da evitare che Brunori e Pohjanpalo si pestino i piedi a vicenda o comunque di dover sacrificare uno a vantaggio dell’altro. Tra i profili sul taccuino del City Football Group in due prediligono il 3-5-2: Gilardino, che al Genoa lo ha utilizzato sia in B che in A con discreti risultati, e Vanoli, che lo ha impiegato nella scalata alla promozione con il Venezia e nella prima parte di stagione al Torino".

L'articolo sottolinea, infine, il piccolo stop da metà aprile in poi del finlandese: "Altrettanto importante sarà ritrovare il miglior Pohjanpalo: la frenata di fine stagione, con zero gol da metà aprile in poi e una serie di prestazioni opache, scalfisce in parte il rendimento monstre dei primi mesi a Palermo, con nove reti nelle prime nove partite; sia lui che Brunori non potranno permettersi troppe pause, né i rosa potranno ripetere una prima parte di stagione con pochissimi gol segnati"