GDS: “Il Palermo resta in pressing su Inzaghi. Vignato al momento rifiuta il trasferimento”

Vignato al momento rifiuta il trasferimento in rosanero, si cerca un’altra soluzione con il Pisa per liberare il tecnico.

⚽️ Mediagol 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 06:55)

La trattativa tra Pippo Inzaghi e il Palermo prosegue su binari concreti ma non ancora del tutto definiti. Come riporta Radicini, “la scelta è fatta, il progetto è in piedi”, ma restano dei passaggi da limare prima di chiudere ufficialmente l’accordo. Il giornale si sofferma su quelle che definisce “variabili inattese” che stanno influenzando i tempi dell’operazione, pur senza metterne in discussione l’esito finale.

GDS sottolinea che l’intesa tra Palermo e Pisa per liberare Inzaghi, ancora sotto contratto per due stagioni con il club toscano, è stata “costruita con equilibrio, rispetto, dialogo”. Tuttavia, nelle ultime ore, uno degli elementi pensati per facilitare l’accordo, il possibile inserimento di Emanuel Vignato, ha creato una battuta d’arresto. Il fantasista ha manifestato delle riserve sul trasferimento a Palermo: non un “no” definitivo, ma un “non ora” che ha imposto una revisione della strategia.

Il focus si sposta su come il club rosanero intenda superare questo intoppo. L’operazione Vignato, al momento in stand-by, non è considerata imprescindibile. Come scrive Radicini: “Il Palermo... può rinunciare a Vignato, ma non al progetto tecnico pensato per ripartire”.

Radicini sottolinea che Inzaghi, dal canto suo, ha già scelto Palermo. “Con la serenità di chi ha già scelto”, l’ex tecnico del Pisa aspetta di poter ufficializzare il suo nuovo incarico. È attratto dalla sfida, dal progetto e dalla possibilità di rilanciare la sua carriera in una piazza calorosa e affamata di riscatto: “Palermo lo affascina, lo stimola e lo mette nuovamente alla prova”.

GDS evidenzia inoltre l’urgenza strategica del club siciliano: non si tratta di fretta, ma di pianificazione. “L’attesa logora”, scrive Radicini, e la nuova stagione ha bisogno di una guida per poter essere impostata con coerenza e visione. Per questo l’accordo va chiuso il prima possibile, pur senza forzature.

Sul piano economico, la trattativa è “in via di definizione, con margini di manovra che si allargano” grazie alla volontà condivisa di arrivare a una soluzione. Pisa e Palermo, infatti, sembrano determinati a non irrigidire le posizioni: “Il Pisa non farà barricate, anche per rispetto verso l’allenatore”, e il Palermo “non tirerà indietro la mano proprio ora”.

In conclusione, il giornale riassume l’essenza dell’operazione come un investimento ragionato, fondato su scelte condivise e su una visione a medio-lungo termine. “Non più al se, ma al come”, sottolinea Radicini. Un’operazione “che ha il sapore delle cose costruite nel tempo”, il cui successo sarà frutto di pazienza e determinazione.

L’arrivo di Inzaghi al Palermo, secondo Giornale di Sicilia, non sarà quindi l’effetto di un incastro fortuito, ma il risultato di una convinzione profonda: “A volte le cose più giuste sono anche le più complicate da raggiungere”.