GDS: “Il Palermo di Inzaghi ha già cinque pilastri”

Magnani e Ceccaroni in difesa, Segre a centrocampo, Brunori e Pohjanpalo in attacco: il nuovo corso rosanero comincia da queste certezze

Mediagol ⚽️ 13 giugno - 09:41

L'articolo del Giornale di Sicilia di Alessandro Arena ci fornisce un quadro chiaro dei primi cinque punti fermi che andranno a costituire l'ossatura del Palermo per la stagione 2025/26, sotto la guida tecnica di Inzaghi. Si tratta di Magnani e Ceccaroni in difesa, Segre a centrocampo, e la coppia Brunori e Pohjanpalo in attacco. Attorno a questi pilastri, il mercato estivo sarà cruciale per definire il resto della squadra.

Secondo quanto riportato, Inzaghi intende schierare una retroguardia a 3, un modulo già adottato nelle sue precedenti esperienze in Serie B. La difesa rosanero è già ben avviata con Magnani al centro, apprezzato per il suo senso della posizione, e Ceccaroni sulla sinistra, distintosi per le sue incursioni offensive. L'allenatore ha storicamente costruito difese molto solide, spesso tra le meno perforate nei campionati cadetti.

A centrocampo, la centralità di Segre è indiscutibile, come evidenziato dall'articolo. Il giocatore si è sempre dimostrato una pedina affidabile, capace di inserirsi e scattare in profondità. La sua prossima stagione a Palermo sarà la quarta, e Segre punta a un ruolo chiave nella promozione. Inzaghi ha sempre valorizzato centrocampisti prolifici, e il numero 8 mira a incrementare il suo apporto realizzativo.

In attacco, la coppia Brunori e Pohjanpalo vivrà il primo campionato insieme a pieno regime. L'articolo sottolinea come Brunori sarà un elemento cardine del progetto, mentre Pohjanpalo cercherà di riscattare il calo di forma del finale di stagione. Avere a disposizione due attaccanti così prolifici, nonostante il gioco di Inzaghi non sia sempre stato estremamente offensivo in cadetteria, rappresenta un chiaro vantaggio.