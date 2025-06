GDS: “Il Palermo aspetta il vero Ranocchia”

Otto assist ma anche tante ombre nella stagione del numero 10. Il nuovo allenatore avrà il compito di rilanciarlo

Mediagol ⚽️ 9 giugno - 07:12

Il Palermo punta sul rilancio di Ranocchia, un investimento significativo di 4 milioni di euro fatto a gennaio 2024, nonostante le prestazioni altalenanti nella passata stagione. L'articolo del Giornale di Sicilia di Alessandro Arena evidenzia come il successo della squadra sia spesso legato al rendimento del numero 10, e si aspetta che la prossima annata sia quella della sua definitiva affermazione.

Le statistiche mostrano un Ranocchia capace di 8 assist nell'ultima Serie B, per lo più da calcio piazzato, un dato che lo colloca al quinto posto in campionato. Tuttavia, il giocatore ha mostrato anche poca incisività in attacco ed errori difensivi. L'articolo ricorda come il numero 10 abbia brillato maggiormente da trequartista, ruolo in cui, sotto la guida di Corini, aveva segnato quattro gol consecutivi a febbraio 2024.

Si prevede che il nuovo tecnico, quasi certamente Inzaghi, avrà il compito di valorizzare le sue qualità. Nonostante ciò, il giocatore dovrà dare il massimo per mostrare la sua migliore versione. Inizialmente, Ranocchia potrebbe partire come "riserva di lusso", ma data l'importanza dell'investimento, il club non può permettersi di tenerlo a lungo in panchina.

L'ex Juventus dovrà sfruttare il ritiro per trovare la sua posizione ideale in campo e affinare quelle caratteristiche meno evidenti nella stagione 2024/25: la visione di gioco, una gestione più attenta del pallone (ricordando alcuni errori in fase di costruzione che hanno portato a gol subiti) e una maggiore attenzione difensiva, specialmente nelle marcature. L'articolo suggerisce che una posizione più vicina alla porta potrebbe aiutarlo, dato che i suoi tiri nella scorsa stagione arrivavano quasi sempre da fuori area. La posizione di mediano davanti alla difesa, provata da Dionisi, ha invece evidenziato i suoi limiti in copertura e impostazione.

Nonostante la profonda ristrutturazione della rosa, il nome di Ranocchia non rientra tra quelli in partenza. Il suo talento e le sue potenzialità sono considerate troppo importanti per rinunciarvi, dato che una sua giocata o un cross preciso possono spesso cambiare il corso di una partita a favore del Palermo. Tuttavia, l'articolo conclude sottolineando che per conquistare un posto da titolare, Ranocchia dovrà mantenere un rendimento costante ed evitare quei cali di forma che nell'ultimo periodo sono costati caro.