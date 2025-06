GDS: “Il Palermo aspetta il ‘si’ di Inzaghi”

Tre le operazioni da concretizzare: la conferma di Osti, il divorzio con Dionisi e l’arrivo del nuovo allenatore

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Alessandro Arena evidenzia le operazioni da concretizzare in settimana: "La rifondazione in casa Palermo partirà in questi giorni e, se la scelta sulle figure di riferimento è stata già presa, quel che manca è l’incastro dei vari tasselli. Tre le operazioni da concretizzare, presumibilmente a partire da metà settimana: la conferma di Osti alla direzione sportiva, la separazione da Dionisi e la fumata bianca con Pippo Inzaghi. In tutti e tre i casi si tratta di una formalità. Sul rinnovo del dirigente, il cui contratto scade il 30 giugno, il City Football Group non ha mai avuto dubbi fin dall’amara conclusione della stagione: Osti è un riferimento per i giocatori ed è l’unica figura societaria a non essere mai stata contestata dai tifosi, che hanno espresso un giudizio positivo sulla campagna acquisti invernale contrariamente a quanto fatto su quella estiva".

Il quotidiano continua parlando della situazione Dionisi: "Con Dionisi il rapporto è ormai chiuso da tempo: l’unica incognita riguarda la modalità di separazione, che potrebbe essere quella dell’esonero o della rescissione; quest’ultima andrebbe a concretizzarsi più facilmente se il tecnico trovasse una nuova panchina nell’immediato e in questo senso l’opzione Modena sembra al momento la più verosimile".

Arena poi chiarisce anche la posizione di Inzaghi: "Anche sull’arrivo di Inzaghi, rientrato in Italia dopo aver seguito il fratello nella drammatica finale di Monaco, la strada è tracciata: «Superpippo» e il Palermo si sono scelti a vicenda e sono d’accordo su tutto. Anche il Pisa si è rassegnato a perdere il tecnico, ma prima di lasciarlo andare vuole prima avere un sostituto tra le mani (tra i nomi più accreditati quelli di due ex compagni di Inzaghi al Milan e in Nazionale, Gilardino e Pirlo): una volta concretizzate quest’operazione e la risoluzione tra il club di viale del Fante e Dionisi, presumibilmente tra metà e fine settimana, Inzaghi sarà libero di sedere sulla panchina rosanero".

Infine, il giornale sottolinea tutte le operazione che dovrebbero concretizzarsi per quanto riguarda il calciomercato e la scelta della sede per il ritiro: "In porta servirà sicuramente un innesto, in difesa e sugli esterni almeno due. Inzaghi, come già avvenuto in passato, potrebbe spingere per qualcuno dei suoi fedelissimi, ma nel caso del Pisa è più difficile che qualcuno accetti di scendere di categoria, per quanto i rosa stavolta siano pronti ad andare all-in sulla Serie A dopo tre anni di purgatorio".