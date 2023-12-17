"Il Palermo torna a correre". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul ritorno al successo della squadra di Eugenio Corini che, sabato pomeriggio, ha battuto fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" il Pisa di Alberto Aquilani. Una vittoria che mancava da quattro gare, dall'1-0 conquistato in casa contro il Brescia lo scorso 8 novembre. E, alla luce dei risultati di chi sta davanti, il secondo posto adesso è a -5. "La speranza per i rosanero è che possa servire come punto di ripartenza dopo un periodo davvero negativo (due successi in nove partite). Perché anche con il Pisa si sono viste luci e ombre nelle quali i toscani hanno provato a inserirsi e, a tratti, ci sono riusciti", si legge.

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Due gli episodi che hanno deciso la gara, entrambi decisi dal Var: il gol del possibile vantaggio del Pisa, siglato da Marin ed annullato per fuorigioco nel primo tempo, e l'espulsione dello stesso centrocampista nella ripresa. "Nel mezzo ci sono stati un sontuoso Insigne e le contraddizioni di due squadre in cerca di serenità, con il Pisa padrone del campo fino alla mezz’ora di gioco, ma incapace di sfruttare le occasioni concesse da un Palermo timoroso e impacciato (Pigliacelli ci ha messo più di una pezza)", prosegue il noto quotidiano. Le amnesie difensive, dunque, "sono ancora un problema da risolvere". Questa volta, però, il Palermo è riuscito a sfruttare "la superiorità numerica e la voglia di portare a casa il risultato", conclude la Rosea.