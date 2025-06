Gazzetta dello Sport: “Un Palermo da corsa”

La nuova stagione del Palermo parte sotto il segno dell'entusiasmo e dell’ambizione. A guidare il progetto sarà Filippo Inzaghi , ufficialmente annunciato come nuovo allenatore. L’ex tecnico di Reggina , Brescia e Venezia si presenta carico e motivato, parlando apertamente di un sogno condiviso con il club e i tifosi: «Chi non cammina con noi resta indietro», ha detto, sottolineando quanto aspettasse proprio questa chiamata.

Inzaghi non ha nascosto il suo legame affettivo con la piazza, parlando del Barbera come di uno stadio che “fa tremare le gambe”, rimarcando l’atmosfera unica che si respira a Palermo . Il progetto sportivo sarà ambizioso ma concreto, puntando su una rosa da valorizzare senza rivoluzioni immediate.

L'obiettivo è chiaro: costruire una squadra capace di stare stabilmente in alto in Serie B, con l’obiettivo non troppo nascosto della promozione. Il tecnico avrà anche un ruolo centrale nel mercato: lavorerà a stretto contatto con la dirigenza per completare l’organico secondo le sue idee tattiche.