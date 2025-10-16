Gazzetta dello Sport: “Serie B, si riparte col botto: Numeri, flop, giovani e Palermo-Modena”

Riparte il campionato di Serie B dopo la sosta nazionali. Ecco dove eravamo rimasti

⚽️ 16 ottobre - 07:34

La seconda pausa del campionato è ormai alle spalle e la Serie B si prepara a ripartire con alcune conferme e molti interrogativi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il torneo mostra già le sue prime tendenze: equilibrio estremo, pochi successi in trasferta e un numero record di pareggi — 28 su 70 partite, mai così tanti da quando il campionato è tornato a 20 squadre. Nonostante ciò, il ritmo dei gol resta alto, con 178 reti totali e un rendimento casalingo sempre determinante.

Le favorite e il big match di giornata — Le uniche due difese ancora imbattute sono quelle di Palermo e Modena, che domenica si affronteranno al Barbera in quello che viene considerato il primo vero big match stagionale. Entrambe le squadre, guidate rispettivamente da Filippo Inzaghi e Andrea Sottil, hanno smesso di nascondersi: l’obiettivo è la promozione. La sfida dovrebbe registrare il record stagionale di presenze, superando i 32 mila spettatori dell’incontro con il Bari.

A inseguire ci sono squadre ambiziose come il Venezia di Stroppa, rinvigorito dal successo sul Frosinone di Alvini, e il Monza, che però deve ancora adattarsi completamente alla categoria. Buoni segnali anche da Cesena, Carrarese e Juve Stabia, mentre tra le neopromosse l’Avellino di Biancolino sembra quella più attrezzata per un campionato nella parte sinistra della classifica.

Le delusioni e le panchine a rischio — Sul fronte opposto, diverse big devono ancora ritrovarsi. Solo Pagliuca ha perso la panchina, all’Empoli, ma molti colleghi sono stati vicini all’esonero. Tra questi D’Angelo, passato dalla finale playoff con lo Spezia all’ultimo posto, e Donati, che con la Sampdoria ha ritrovato ossigeno solo grazie al 4-1 sul Pescara. Si sono salvati anche Possanzini a Mantova, Caserta al Bari e Aquilani al Catanzaro, tutti confermati ma ancora sotto esame.

Giovani in crescita: il futuro parla B — La Gazzetta evidenzia anche il boom dei giovani: 83 under hanno già trovato spazio (quasi il 20% del totale dei giocatori impiegati). Tra i nomi da seguire, Popov dell’Empoli con 4 gol, Cissè del Catanzaro con 3 reti e il giovane Di Mario dell’Entella, che si sta mettendo in luce per continuità e personalità.

La Serie B, insomma, continua a confermarsi un laboratorio di talenti e un campionato imprevedibile, dove nulla è mai scritto — nemmeno quando sembrano esserci certezze.