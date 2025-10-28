Gazzetta dello Sport: “Palermo-Monza per i piani alti. Dopo le punture, ora tocca ai gol”

Inzaghi in calo, Bianco in ascesa: la sfida è cominciata a parole

⚽️ 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 08:22)

Secondo la Gazzetta dello Sport, quella tra Palermo e Monza è una gara dal doppio volto: Inzaghi vuole riprendersi il secondo posto perso a Catanzaro, mentre Bianco punta ad allungare la serie di tre vittorie consecutive che hanno rilanciato i brianzoli tra le grandi favorite per la promozione.

Il quotidiano parla di un “big match delle sensazioni opposte”: da un lato una squadra siciliana in cerca di riscatto dopo la prima sconfitta stagionale, dall’altro una formazione lombarda in piena ascesa, forte di un organico di livello superiore e tornata a esprimere la propria identità.

Non mancano i riferimenti al botta e risposta tra i due allenatori. Dopo aver ribadito che “in Serie B non ci sono corazzate”, Inzaghi si è visto replicare da Bianco, secondo cui il Palermo “è stato costruito per vincere, altrimenti Superpippo non sarebbe arrivato in Sicilia”. I toni restano distesi, ma la Gazzetta sottolinea come dietro le dichiarazioni si nasconda un evidente gioco psicologico tra chi vuole scrollarsi la pressione e chi preferisce metterla addosso all’avversario.

Il quotidiano evidenzia anche la differenza di momento tra le due squadre: il Monza, reduce dal successo sulla Reggiana, sembra aver ritrovato fiducia e continuità, mentre il Palermo deve fare i conti con una leggera flessione e con una “sindrome da big match”. Finora, infatti, al Barbera i rosanero non sono riusciti a battere nessuna delle grandi affrontate: Venezia, Modena e Frosinone hanno tutte strappato punti preziosi.

Sul piano tecnico, Bianco dovrebbe rilanciare Ravanelli e Obiang tra i titolari, mentre Inzaghi punta a ritrovare brillantezza offensiva, con uomini chiave come Ranocchia, Palumbo, Brunori e Pohjanpalo, quest’ultimo a secco da quattro gare casalinghe.

La Gazzetta segnala anche un calo di entusiasmo sugli spalti: per la prima volta, il Barbera potrebbe registrare circa 10 mila spettatori in meno rispetto alle precedenti partite, segno che la sconfitta di Catanzaro ha lasciato qualche scoria.

In chiusura, una nota positiva per Inzaghi: il recupero di Bani, che dopo l’infortunio muscolare ha partecipato alla rifinitura e potrebbe tornare tra i convocati, rappresenta un segnale importante in vista delle prossime gare.