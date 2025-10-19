Gazzetta dello Sport: “Palermo-Modena vale il primato. Record di spettatori: oltre 33mila”

Inzaghi: «Gara dopo gara il nostro senso di forza aumenta». Sottil non parla, il ds Catellani: «Rispetto, ma con fiducia»

⚽️ 19 ottobre - 09:03

La sfida tra Palermo e Modena è stata definita da mister Inzaghi una "partita infernale" per l'intensità e il ritmo che ci si aspetta. La posta in gioco è alta: il primo posto in classifica, che gli emiliani difendono e i rosanero vogliono agguantare. A fare da cornice a questo big match c'è la "bolgia del Barbera," che registra un "sold out con oltre 33mila spettatori," un vero record stagionale.

Il tecnico del Palermo è intenzionato a giocarsela con l'artiglieria pesante, puntando su aggressività e qualità per dettare legge in campo.

Nonostante gli stop muscolari che hanno condizionato l'avvio di stagione, come le assenze di Bani e Gyasi, Inzaghi ostenta serenità e una "visione più ampia." Il mister sostiene che "nessun infortunio ci toglie nulla," citando la vittoria contro lo Spezia senza Ceccaroni e Bani e senza subire tiri in porta. Ha aggiunto che la squadra ha "tutti giocatori già pronti," e che "domenica dopo domenica la percezione di forza aumenta."

Le scelte di formazione vedono il rientro di Ranocchia dopo un mese di assenza, schierato a centrocampo insieme a Segre e a Palumbo (uno degli ex della sfida, assieme a Di Mariano sul fronte modenese). In attacco, Inzaghi schiera un tandem composto da Brunori e Pohjanpalo. In difesa, Peda sarà al centro della retroguardia e Diakité agirà sulla fascia per sopperire all'assenza di Gyasi, con Bereszynski pronto a subentrare.

Per il Modena, questa è la prima grande sfida della stagione, una squadra che finora ha "sbagliato poco e niente," meritando la vetta. I "canarini" arrivano da una sosta gestita in due fasi: una prima parte aperta all'entusiasmo della piazza e una seconda "in silenzio."

A differenza di Inzaghi, l'allenatore del Modena, Sottil, ha saltato la conferenza stampa pre-gara, lasciando la parola al direttore sportivo Catellani. Quest'ultimo ha espresso rispetto per il Palermo, ma ha anche trasmesso "grande fiducia," dichiarando che la squadra è a Palermo per giocarsela e per vincere, ritenendo la partita "stimolante, contro una delle squadre più forti." I dubbi di formazione per il Modena riguardano la difesa, tra Dellavalle o Nieling, e il centrocampo, con il ballottaggio tra Sersanti e Pyythia. In attacco, Di Mariano supporterà la punta Gliozzi. Circa 200 tifosi del Modena sono attesi al seguito della squadra.