Gazzetta dello Sport: “Palermo, è fatta per Elia e Augello”

A una settimana dal ritiro, il Palermo mette a segno due colpi importanti per le corsie esterne: è in arrivo Tommaso Augello dal Cagliari per la fascia sinistra e si attende l’ufficialità del ritorno di Salvatore Elia , in prestito dall’ Atalanta dopo l’esperienza allo Spezia . Con questi innesti, la squadra allenata da Pippo Inzaghi si candida a essere una delle favorite per la promozione.

Lo Spezia, invece, insiste per ottenere il sì dell’Atalanta per l’attaccante Vlahovic, mentre l’Avellino si conferma tra le squadre più attive sul mercato: ufficiale D’Andrea dal Sassuolo (era in prestito al Brescia), forte interesse per Kumi (ex Reggiana) e trattativa aperta con il Palermo per Roberto Insigne. In più, resta viva l’ipotesi Gennaro Tutino dalla Sampdoria.