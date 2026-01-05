Gazzetta Dello Sport: “Il Palermo è in attesa di Johnsen”

Il punto sulle trattative di Serie B

Mediagol ⚽️ 5 gennaio - 07:50

Il Palermo è entrato nel vivo della sessione invernale per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Matteo Brunori e, secondo quanto analizzato dalla Gazzetta dello Sport, le strategie offensive del club rosanero stanno subendo un'importante variazione. Considerata la difficoltà di arrivare a Pierini, destinato a rimanere al Sassuolo, la dirigenza è pronta a virare con decisione su un nuovo obiettivo di alto profilo: si tratta di Johnsen. La Gazzetta dello Sport sottolinea che i prossimi giorni saranno decisivi, poiché la Cremonese dovrà stabilire se dare il via libera definitivo alla cessione dell'attaccante norvegese, individuato come il profilo ideale per rinforzare lo scacchiere di Inzaghi.

Mentre il Palermo punta su un elemento di esperienza e qualità per la categoria, le rivali dirette per la promozione sembrano orientate su profili più giovani. Il Venezia è in attesa del sì per Ambrosino, il Monza monitora Venturino e il Frosinone capolista, nonostante le limitazioni imposte dal blocco del mercato, osserva con interesse la situazione di Fiori a Mantova. Proprio il Mantova si sta muovendo attivamente per assecondare le richieste di Modesto, avendo già ufficializzato l'arrivo di Zuccon e puntando ora su Gyabuaa e Vlahovic.

Nel resto della Serie B, il mercato si muove con colpi ufficiali e trattative serrate. Lo Spezia, dopo l'annuncio di Radunovic, lavora per chiudere Adamo ed Hernani, mentre il Bari ha rinforzato la difesa con l'ufficialità di Cistana e cerca ora il colpo Caso. Per quanto riguarda gli altri movimenti di reparto, la Reggiana è in contatto con il Catanzaro per Buso e l'Entella si prepara ad annunciare l'arrivo di Squizzato dal Pescara.