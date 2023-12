Gazzetta: “Como-Palermo è show. Follia di Marconi, Verdi salva Fabregas”

L'analisi del noto quotidiano: "L’assenza della coppia titolare Lucioni-Ceccaroni s’è fatta sentire".

"Como-Palermo è show. Errori, sorpassi e 6 gol". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo, reduce dal pareggio per 3-3 ottenuto sabato pomeriggio sul campo del Como di Cesc Fabregas. "Un romanzo, più che una partita. Un 3-3 pieno di emozioni che ha visto passare il Como dai fischi agli applausi dopo un primo tempo orrendo, e il Palermo dalla vittoria al mea culpa, avendo buttato via tutto solo per colpa sua (meglio: di Marconi). Due bicchieri mezzi vuoti? Forse no", si legge.

Dopo un ottimo primo tempo ed il gol del vantaggio siglato da Di Francesco, il solito blackout in avvio di ripresa ha determinato il ribaltone dei padroni di casa. Poi, le reti messe a segno da Segre e Graves. "Il buon Cesc è stato bravo a rimediare dopo aver sbagliato formazione. Troppo conservativo il Como iniziale, chiuso a cercare i lanci lunghi per Cutrone e le seconde palle, ma paradossalmente troppo sbilanciato nel tentativo di restare corto. Il Palermo però, nelle praterie trovate nel primo tempo, ha fatto un solo gol [...] Fabregas nella ripresa ha messo una spalla vera per Cutrone [...] l’ingresso di Gabrielloni s’è fatto sentire, gli assist di Curto pure. Un Como decisamente più tosto è caduto però su uno dei suoi punti di forza: aveva preso un solo gol di testa in 17 gare e ne ha beccati due dal Palermo, che di contro è la squadra che in questo modo batte tutti (10 gol)", scrive la Rosea.

Nel finale, l'incredibile topica di Marconi - espulso - ed il gol del 3-3 firmato da Verdi dal dischetto. "L’errore più grande della partita è stato quello di un difensore esperto come Marconi. [...] La rabbia dei dirigenti del Palermo per quella sciocchezza alla fine era evidente. Marconi però non aveva brillato nemmeno prima, alla pari di Nedelcearu: l’assenza della coppia titolare Lucioni-Ceccaroni s’è fatta sentire". E' sfumata così la seconda vittoria di fila dopo il successo casalingo dello scorso weekend contro il Pisa. Tre punti che sarebbero valsi il sorpasso al Catanzaro, battuto dal Brescia in rimonta. "Il tecnico era stato bravo con i cambi a rialzare il Palermo dopo il 2-1 del Como. Invece Marconi ha rovinato tutto", conclude il noto quotidiano.

