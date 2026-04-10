Queste le formazioni ufficiali della gara Frosinone-Palermo, valevole per la 34ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 20.30.
Le formazioni
FROSINONE-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: GOMIS E RUI MODESTO DAL 1′
Le scelte di Inzaghi e di Alvini per il match in programma alle 20:30
FROSINONE: 22 Palmisani, 2 Cittadini, 7 Ghedjemis, 8 Koutsoupias, 9 Raimondo, 14 Calò, 16 Cichella, 17 Kvernadze, 20 A. Oyono, 30 Monterisi (C), 79 Bracaglia.
A disposizione: 12 Lolic, 75 Pisseri, 3 Calvani, 6 J. Gelli, 10 F. Gelli, 21 J. Oyono, 28 Zilli, 40 Fini, 80 Fiori, 90 Vergani, 92 Kone, 99 Barcella.
Allenatore: Alvini.
PALERMO: 1 Gomis, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 18 Rui Modesto, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 29 Peda, 72 Veroli, 96 Magnani.
Allenatore: Inzaghi.
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