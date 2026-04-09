Frosinone-Palermo, il doppio ex Lucioni: “Sfida che rappresenta uno spartiacque fondamentale”

Fabio Lucioni, ex centrale di Frosinone e Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, soffermandosi proprio sulla sfida tra le due compagini, ""Credo che già il prossimo venerdì sera rappresenterà uno spartiacque fondamentale con la sfida tra Frosinone e Palermo. Sarà decisiva per capire quali saranno le squadre che si sfideranno fino all'ulimo colpo, considerando che all'ultima giornata ci sarà anche un Venezia-Palermo, se non erro. Vedevo il Monza un passo avanti perché pensavo avesse intrapreso un percorso di solidità, invece qualche battuta d'arresto ha permesso al Frosinone di riprendersi il secondo posto. Il Venezia ha un piccolo vantaggio, ma queste quattro se la giocheranno fino alla fine"