Frosinone-Palermo, i convocati di Inzaghi: c’è Joronen, non recupera Johnsen

Sono stati diramati i convocati di Inzaghi per Frosinone-Palermo. Joronen è convocato, ha recuperato dal problema che lo ha costretto al cambio nell'ultima gara, torna anche Rui Modesto dalla squalifica. Ancora assenti invece Corona e Johnsen.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani
© RIPRODUZIONE RISERVATA