Frosinone-Palermo, i convocati di Inzaghi: c'è Joronen, non recupera Johnsen

Sono stati diramati i convocati di Inzaghi per Frosinone-Palermo. Joronen è convocato, ha recuperato dal problema che lo ha costretto al cambio nell'ultima gara, torna anche Rui Modesto dalla squalifica. Ancora assenti invece Corona e Johnsen.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

