Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di stasera, contro il Palermo:
I convocati
Frosinone, i convocati di Alvini per il Palermo: out Monterisi e Biraschi
Il tecnico del Frosinone ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Palermo
Portieri:
Lolic, Minicangeli, Palmisani
Difensori:
Bracaglia, Gelli J., Marchizza, Masciangelo, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Barcella, Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Ndow, Koutsoupias
Attaccanti:
Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zill
© RIPRODUZIONE RISERVATA