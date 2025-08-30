mediagol palermo Frosinone, i convocati di Alvini per il Palermo: out Monterisi e Biraschi

I convocati

Il tecnico del Frosinone ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Palermo
Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di stasera, contro il Palermo:

Portieri: 

Lolic, Minicangeli, Palmisani

Difensori: 

Bracaglia, Gelli J., Marchizza, Masciangelo, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti: 

Barcella, Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Ndow, Koutsoupias

Attaccanti: 

Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zill

