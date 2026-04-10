Frosinone, Alvini: “Il Palermo ha sicuramente fatto di più, ma noi siamo tanta roba”

“Il Palermo sicuramente ha fatto qualcosa in più di noi, ma il Frosinone è tanta roba. Stiamo parlando di un Palermo costruito per un solo obiettivo: a quattro giornate dalla fine, se fai questa prestazione contro questa squadra, significa che c’è un’idea di squadra. Grande merito ai miei calciatori. Il segnale è stato lanciato dalla prima giornata: la squadra è lì, se la gioca, ha un’idea di calcio e un’identità ben precisa. Se l’è giocata alla pari contro una squadra forte. Se avessimo vinto oggi non sarebbe cambiato niente, forse solo per il Palermo sarebbe stata chiusa. Mancano ancora delle partite. Oggi porti 15 mila persone in B: questo è uno spot importante, il Frosinone lo merita. Siamo in corsa, avanti tutta. Vedevamo fino a un minuto dalla fine, ci abbiamo provato. Il Frosinone giocherà sempre per vincere. È un risultato da accettare. Non mi preoccupa nulla: abbiamo una continuità che le altre non hanno mai avuto. Sono felice di ciò che la squadra sta facendo ed esprimendo. Vorrei che questa squadra fosse elogiata di più, perché sta facendo un campionato straordinario. Gol subito? Ranocchia ha fatto un gesto tecnico fantastico, ma potevamo essere più reattivi. Siamo arrabbiati perché abbiamo pareggiato.”