FOTO Palermo, Stulac saluta: “Due anni bellissimi, meritate il meglio”

Termina, dunque, qui l'avventura di Stulac in Sicilia, dove ha collezionato trentadue presenze e quattro reti. "Questo momento non lo scorderò mai, mi resterà sempre nel cuore come tutti voi - ha scritto l'ormai ex numero 6 rosanero su Instagram; un post accompagnato dalle immagini relative alla perla su punizione messa a segno lo scorso 23 ottobre 2023 contro lo Spezia al minuto 104 -. Grazie Palermo per questi due anni bellissimi, vi auguro il meglio perché lo meritate. Forza Palermo sempre".