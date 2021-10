FOTO Palermo, solidarietà dal club: “Ci stringiamo ai catanesi”. Il post Instagram

Il messaggio di solidarietà del Palermo FC verso la popolazione catanese, dopo il nubifragio che da 48 ore sta mettendo in ginocchio la Sicilia orientale e la zona di Catania. Il post Instagram del club rosanero

In quarantotto ore è caduta la quantità di pioggia che cade in media in un anno intero e, purtroppo, il maltempo continuerà nelle prossime ore, anche se l’allerta passerà da rosso ad arancione. E' questo lo scenario apocalittico che versa attualmente sul fronte orientale della Sicilia, con la zona di Catania particolarmente colpita e letteralmente in ginocchio a causa della pioggia incessante che si è abbattuta negli ultimi due giorni nell'Isola.

Il sindaco del capoluogo siciliano, Salvo Pogliese, ha annunciato la chiusura di tutte le attività non essenziali. Sarebbero oltre 150 i millimetri di pioggia caduti in poche ore. "Non uscire di casa se non per ragioni di emergenza perché le strade sono invase dall'acqua" - queste le parole di esortazione del primo cittadino etneo.