FOTO Palermo-Monopoli, Brunori: “Grande partita, ora testa al derby”. E Pelagotti…

Il post pubblicato su Instagram dall'attaccante del Palermo e la risposta del compagno di squadra: "La prossima volta segna un po' prima"

Il tour de force di fine anno inizia con un successo. Una vittoria, quella conquistata domenica sera dagli uomini di Giacomo Filippi ai danni del Monopoli, ottenuta grazie alle reti messe a segno al minuto 24 da Nicola Valente e poco prima del triplice fischio da Matteo Brunori. Un vero e proprio scontro diretto; una sfida intensa sul piano mentale, fisico e nervoso. Tre punti che danno certamente slancio e morale in vista del derby contro il Catania e del big match in programma il prossimo 19 dicembre al "Renzo Barbera" contro il Bari di Michele Mignani, attuale capolista del Girone C, oggi impegnato sul campo dell'Avellino.