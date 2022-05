Foschi: “Triestina? Palermo Baldini può vincere playoff. City Group e Zamparini…”

Le dichiarazioni dell'ex ds del Palermo, Rino Foschi, in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it sul Palermo di Baldini e i playoff

"La Triestina l'ho vista giocare spesso e posso dirle che si tratta certamente di una buona squadra ma ampiamente alla portata del Palermo. Questo non significa che stiamo parlando di un avversario semplice o della cenerentola di questi playoff ma obiettivamente credo che per il Palermo sia stato un buon sorteggio. La squadra di Baldini nell'ottica del doppio confronto ha tutte le carte in regola per prevalere sulla formazione guidata da Bucchi. Ho seguito con attenzione il lavoro egregio svolto da Silvio Baldini sulla panchina del Palermo, la squadra è stata protagonista di un finale di campionato esaltante ed in crescendo in cui ha raggiunto una coesione ed un'unità d'intenti che possono preludere il raggiungimento di grandi risultati. Il Palermo è arrivato benissimo a quest'appuntamento con i playoff, la compagine rosanero è solida, intensa e brillante, sta molto bene mentalmente e atleticamente. Ascolto con attenzione anche le dichiarazioni del tecnico toscano e dei suoi calciatori e noto che c'è grande convinzione ed entusiasmo in seno allo spogliatoio e in tutto l'ambiente, credo ci sia una perfetta sinergia tra tutte le componenti per ottenere un grande risultato. Il Palermo di Baldini è una cosa seria. Non sono d'accordo con chi sostiene che Padova e Reggiana siano un gradino sopra le altre o avversari proibitivi per questo Palermo, anche loro hanno avuto dei passaggi a vuoto e dei momenti di difficoltà nel corso della stagione proprio come la compagine di Baldini. Bisogna guardare e concentrarsi con calma partita dopo partita ma il Palermo di Baldini ha tutte le qualità tattiche, tecniche e morali per vincere questi playoff e conquistare la promozione in Serie B. City Football Group e la trattativa per la cessione del club rosanero può riportare la società ai fasti dell'era Zamparini? E' molto difficile per me rispondere a questa domanda, ovviamente stiamo parlando di un gruppo solido, facoltoso e di grande livello e per il Palermo attuale costituirebbe comunque una grandissima opportunità però non nascondo che la mia visione del calcio è diversa e un pò romantica. Quando vedo queste holding proprietarie di dieci o più club in Europa e nel Mondo ho qualche perplessità, magari sbaglio io visto che ormai è una tendenza consueta nel calcio moderno ma ripensando all'era Zamparini resto legato al calcio di una volta in cui un unico proprietario investiva risorse, energie e passione in un solo club per cercare di fargli raggiungere grandi traguardi proprio come ha fatto Zamparini a Palermo. Il calcio attuale con i fondi d'investimento e le holding che detengono la proprietà o delle partecipazioni in più club non è il mio calcio, mi sa di gestione industriale e non mi ci riconosco".