Football Conference, Rinaudo: “Toure al Napoli, bella soddisfazione. Io ds? Vedremo”

L'ex calciatore ed attuale responsabile del settore giovanile del Palermo FC, Leandro Rinaudo, tra i protagonisti dell'edizione 2021 della Palermo Football Conference

Nella splendida cornice del Torre Ulisse Club di Carini, è in corso di svolgimento l'edizione 2021 della Palermo Footbal Conference , kermesse che vede protagonisti vari profili professionali appartenenti al mondo del calcio. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore, oggi Responsabile del settore giovanile del Palermo FC , Leandro Rinaudo , tra i numerosi e qualificati relatori dell'evento.

SULL'ESPERIENZA NEL SETTORE GIOVANILE - "Credo che in questi tre anni ci siano state delle difficoltà, vista la ripartenza dopo il fallimento. Abbiamo iniziato a formare delle squadre e ci siamo strutturati. L’anno scorso con la Primavera abbiamo fatto un buon campionato, con dei ragazzi che erano degli “scarti”, quelli più strutturati erano andati via. Corona, per esempio, è aggregato con la prima squadra e anche quest’anno siamo partiti bene con la Primavera".