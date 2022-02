FOGGIA-PALERMO, BALDINI CAMBIA MODULO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali della gara Foggia-Palermo, valevole per la 27ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 18.00

Queste le formazioni ufficiali della gara Foggia-Palermo, valevole per la 27ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 18.00.

FOGGIA: 12 Volpe, 6 Di Pasquale, 9 Ferrante, 10 Curcio (cap.), 18 Merola, 21 Garofalo, 25 Petermann, 31 Di Paolantonio, 33 Rizzo, 35 Buschiazzo, 38 Nicolao.

A disposizione: 22 Domingo, 4 Gallo, 8 Rocca, 7 Rizzo Pinna, 11 Vitali, 14 Maselli, 19 Sciacca, 20 Girasole, 24 Turchetta.

Allenatore: Zeman.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (cap.), 79 Lancini, 15 Marconi; 75 Felici, 19 Odjer, 21 Damiani, 30 Valente; 7 Floriano, 17 Luperini; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 20 De Rose, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 36 Mauthe.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Ricci (Firenze).

Assistenti: Niedda (Ozieri) - Piedipalumbo (Torre Annunziata).

Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria).