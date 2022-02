Foggia-Palermo 2-1: caos e disagio rosa, Brunori non basta. Baldini ritorna al 4-2-3-1

Palermo a disagio con il nuovo assetto tattico che fatica a trovare misure ed equilibri. Foggia avanti, pari di Brunori e nuovo vantaggio pugliese con Merola. Baldini vara un triplo cambio e torna sui suoi passi

Palermo gelato dopo quattro giri d'orologio: Nicoiao crossa dal versante destro, Dipaolantonio sbuca alle spalle di Valente e firma il vantaggio dei pugliesi. Ospiti che faticano a riordinare le idee e ad imbastire una reazione. La compagine rosanero, con qualche disagio, cerca tempi e distanze ideali ad esaltare il nuovo assetto tattico. Poca linearità nel fraseggio e qualche lancio lungo di troppo che fa il gioco della retroguardia rossonera. Il Palermo cresce gradualmente in termini di fosforo e geometria nello sviluppo della manovra, Damiani sale in cattedra e detta con qualità e personalità tempi e tracce del gioco. Dopo un paio di interessanti combinazioni che innescano la gamba in ampiezza di Valente, il pari arriva con modalità anomale ed in circostanze davvero singolari. Floriano pennella in drop con l'esterno per l'attacco alla profondità di Brunori, Volpe si blocca a causa di un problema muscolare ed il bomber rosa deposita in rete con la porta praticamente sguarnita. Non mancano inevitabilmente le polemiche, si accende un piccolo capannello con i giocatori del Foggia dir poco contrariati.