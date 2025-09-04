Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Finlandia, 0 minuti per Joronen e Pohjanpalo nella sconfitta contro la Norvegia

Le Nazionali

Finlandia, 0 minuti per Joronen e Pohjanpalo nella sconfitta contro la Norvegia

Finlandia, 0 minuti per Joronen e Pohjanpalo nella sconfitta contro la Norvegia - immagine 1
La Finlandia ha affrontato nel pomeriggio odierno la Norvegia, perdendo 1-0. Zero minuti in campo per Pohjanpalo e Joronen
⚽️

La Finlandia, questo pomeriggio, ha affrontato la Norvegia in amichevole, perdendo 1-0 grazie ad una rete siglata da Erling Haaland nel 17' minuto del primo tempo.

I due calciatori del Palermo, Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo, convocati dalla nazionale finlandese, non sono scesi in campo, rimanendo in panchina per tutto il corso della gara.

 

 

Leggi anche
Palermo, confronto al CFA con l’arbitro Abisso sulle nuove regole
Sudtirol, recuperati due calciatori in vista del Palermo: le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA