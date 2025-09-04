La Finlandia, questo pomeriggio, ha affrontato la Norvegia in amichevole, perdendo 1-0 grazie ad una rete siglata da Erling Haaland nel 17' minuto del primo tempo.
Finlandia, 0 minuti per Joronen e Pohjanpalo nella sconfitta contro la Norvegia
I due calciatori del Palermo, Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo, convocati dalla nazionale finlandese, non sono scesi in campo, rimanendo in panchina per tutto il corso della gara.
