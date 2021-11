Filippi: “Svelo la gara della svolta. Soleri? Mi mette sempre in difficolta”

La conferenza stampa del tecnico del Palermo FC, Giacomo Filippi, in vista della sfida contro la Paganese, valevole per il 15°turno del campionato di Serie C, in programma domani, sabato 20 novembre 2021 alle ore 14.30, allo Stadio "Renzo Barbera"

Alla vigilia della sfida in programma domani, sabato 20 novembre alle ore 14.30, allo Stadio "Renzo Barbera" tra Palermo e Paganese, il tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippo, ha svolto la consueta conferenza stampa pre-gara in vista della sfida contro la formazione azzurrostellata, valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico siciliano in preparazione del secondo confronto interno consecutivo con la Paganese, dopo la vittoria dello scorso weekend contro il Potenza.

"Batosta contro la Turris? A volte le sconfitte sono salutari, non mi piace perdere ma quando capita di subire una sconfitta è su quella che devi costruire qualcosa di buono. La cosa che mi ha colpito molto della mia squadra è stata la vittoria ottenuta contro la Virtus Francavilla, un successo sottovalutato che sia a me che ai ragazzi ci ha fatto scattare qualcosa. È stato un accumulare di eventi che ci ha permesso di assumere una certa consapevolezza dei nostri mezzi. Soleri? Un attaccante fondamentale e un ragazzo splendido che ti può dare tante soluzioni lì davanti, mi mette in difficoltà ogni domenica e faccio grande affidamento su Edoardo. Un calciatore che ogni allenatore vorrebbe. Campionato spezzatino? Troppo presto per dire se sapere prima o dopo il risultato delle avversarie può penalizzare o avvantaggiare, adesso bisogna fare solo punti e poi alla fine del girone d'andata magari fare un calcolo generale. Nelle ultime 6 partite dobbiamo trovare le energie per fare più punti possibili".