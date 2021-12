Filippi: “Sconfitta che fa male, questo non è il mio Palermo. Merito al Catania”

Al termine del derby di Sicilia, Catania-Palermo, il tecnico della squadra rosanero, Giacomo Filippi, ha analizzato il ko per 2-0 del "Massimino" contro la compagine rossazzurra guidata da Francesco Baldini

Termina qui il derby di Sicilia , Catania - Palermo , con gli etnei che si aggiudicano la stracittadina interna per 2-0. I gol, entrambi messi a segno dal bomber rossazzurro, Luca Moro , hanno permesso alla compagine guidata dal tecnico Francesco Baldini di guadagnarsi la sfida dello Stadio "Massimino", valevole per la diciottesima giornata del girone C di Serie C . Dopo il triplice fischio del direttore di gara, l'allenatore del Palermo , Giacomo Filippi , ha analizzato ai microfoni di Eleven Sports la sconfitta della squadra rosanero.

"Una sconfitta che fa male, potevamo evitare tanti errori. In superiorità numerica si poteva fare molto di più, abbiamo commesso delle leggerezze che non si possono permettere. Sicuramente abbiamo un rallentamento sulla corsa al Bari. Bisogna riprendere subito la marcia, specialmente per i nostri tifosi. Il Catania si è difeso bene, ha fatto un ottima gara. Cercavamo sempre la soluzione in verticale, ma non abbiamo trovato spazi. I nervi sono poi saltati e questo non va bene. Non siamo stati la squadra che dovevamo essere, dobbiamo fare molto di più".