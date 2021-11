Filippi: “Questa squadra sa soffrire. Chi subentra mi mette in difficoltà”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, a margine della vittoria dei rosanero contro il Potenza

Il Palermo ha conquistato un successo dal notevole peso specifico ai danni del Potenza di Bruno Trocini. Due gol e tre punti per i rosanero che sono stati lesti a sfruttare le disattenzioni della compagine lucana. A margine della sfida valevole per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore Giacomo Filippi. Di seguito, le sue dichiarazioni.