Filippi: “Occhio alla Paganese! Calciomercato e rinforzi a gennaio? Rispondo così”

La conferenza stampa del tecnico del Palermo FC, Giacomo Filippi, in vista della sfida contro la Paganese, valevole per il 15°turno del campionato di Serie C, in programma domani, sabato 20 novembre 2021 alle ore 14.30, al "Barbera"

Mediagol (sc) ⚽️

Alla vigilia della sfida in programma domani, sabato 20 novembre alle ore 14.30, allo Stadio "Renzo Barbera" tra Palermo e Paganese, il tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippo, ha svolto la consueta conferenza stampa pre-gara in vista della sfida contro la formazione azzurrostellata, valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico siciliano in preparazione del secondo confronto interno consecutivo con la Paganese, dopo la vittoria dello scorso weekend contro il Potenza.

"Paganese in trasferta, 1 punto e 1 gol in quel di Bari? Meritava di portare punti a casa anche su altri campi, cercherà ancor di più di dare tutto per guadagnare punti importanti contro una squadra importante come la nostra. Dobbiamo essere determinati e interpretare la gara come fatto nelle ultime uscite, tutto dipenderà da noi. Dobbiamo pensare a partita dopo partita senza guardare gli altri, non abbiamo mai avuto problemi di calciatori se non qualche mancanza alla quale abbiamo sempre sopperito. A gennaio ci confronteremo con la società e capiremo cosa fare, ad oggi non ci sono problematiche di questo tipo".