Filippi: “Non abbiamo lottato. Catania ha voluto molto di più questo derby”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, dopo il ko rimediato contro il Catania

Il Catania si aggiudica il derby di Sicilia battendo il Palermo nella penultima giornata del girone di andata di Serie C. A decidere la gara, una doppietta del solito Moro , che regala agli etnei l'intera posta in palio. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa.

"Fin da subito abbiamo cercato di allungare la squadra con questi palloni lunghi, con il Catania che ci ha dato la possibilità di giocare tanto dentro al campo. Abbiamo subito tante incursioni, anche per disattenzioni nostre. Il Catania ha voluto molto di più questa partita. Solo nel secondo tempo siamo entrati col piglio giusto per riprendere la partita. Con la superiorità numerica dovevamo fare meglio. Non ci stanno queste leggerezze che abbiamo commesso, che compromettono questa partita e quella di domenica. Sono due assenze che ci faranno cambiare diverse cose. L'aspetto mentale è quello su cui io insisto di più. Non abbiamo avuto totalmente la voglia di riconquistare tutti i palloni e lottare, non abbiamo lavorato di squadra. Era stata preparata una partita diversa rispetto a quella da noi giocata, per questo il rammarico".