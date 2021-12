Filippi: “Derby col Catania? Fondamentale per un motivo. Vogliamo il massimo”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del derby contro il Catania, in programma domenica 12 dicembre alle ore 14.30 allo Stadio "Angelo Massimino", match valevole per il diciottesimo turno del girone C di Serie C

Quasi tutto pronto verso il derby di Sicilia, Catania-Palermo, in programma domenica 12 dicembre alle ore 14.30 allo stadio "Angelo Massimino". In vista della stracittadina in terra etnea, valevole per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, il tecnico rosanero Giacomo Filippi ha presentato la sfida contro la compagine rossazzurra guidata dal tecnico Francesco Baldini. Di seguito le dichiarazioni del mister originario di Partinico rilasciate in sede di conferenza stampa.

"Dobbiamo invertire questa statistica, quando si è con l'acqua alla gola dobbiamo trovare energie insperate per ribaltare qualsiasi pronostico. Un gruppo forte come il nostro deve essere preparato a partire del genere, qui ci giochiamo il nostro presente e direi che è una partita fondamentale per noi e anche per i nostri tifosi. Vogliamo fare una grande prestazione e raramente questa tradisce il risultato. Campo pesante? Vedremo se domani lo sarà, mi dicono che a Catania il tempo è più clemente. Giudicheremo domani e di conseguenza sceglieremo".