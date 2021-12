Filippi: “Bisogna dare un segnale forte. Sentiamo il derby ma voglio lucidità”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del derby contro il Catania valevole per la 18a giornata del Girone C di Serie C

Tempo di vigilia in casa Palermo. Domenica 12 dicembre la formazione rosanero affronterà il Catania nel match valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il derby - in programma alle ore 14.30 presso lo stadio "Angelo Massimino" - rappresenta una ghiotta opportunità per Francesco De Rose e compagni per accorciare il gap dalla capolista Bari. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico Giacomo Filippi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della tanto sentita sfida contro i cugini catanesi.