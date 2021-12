Filippi: “Abbiamo dei colori da difendere. Modulo? I ragazzi sanno”. E su Moro…

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del derby contro il Catania valevole per la 18a giornata del Girone C di Serie C

Il Palermo targato Giacomo Filippi va a caccia di punti pesanti nel derby contro il Catania di Francesco Baldini. La sfida tra le due compagni - in programma domenica 12 dicembre alle ore 14.30 presso lo stadio "Angelo Massimino" - è valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il tecnico dei rosanero è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l'ostico impegno che attende i propri calciatori. Di seguito, le dichiarazioni di Giacomo Filippi.

"Moro? Un giocatore che sta facendo davvero benissimo ed è molto forte, fa giocare bene anche l'intera squadra ma non c'è solo lui. Il Catania sta giocando molto bene nonostante le difficoltà, abbiamo preparato la partita per affrontare gli etnei e non solo Moro. Stadio senza tifosi rosanero e solo con supporters catanesi? Il fatto che ci siano solo tifosi locali ci deve spronare, noi abbiamo una maglia e dei colori da difendere. Sono convinto che quando hai una platea contro ti carichi di più per abbattere anche queste avversità. Dall'Oglio? È uno di quei giocatori che deve stare attento a non farsi prendere troppo dalle emozioni, se dovesse giocare deve concentrarsi solo sulla partita senza perdere lucidità. Modulo? In settimana abbiamo provato sia con uno o due trequartisti sia con i tre centrocampisti, i ragazzi sanno come muoversi e conoscono tutte le coordinate".