Fidelis Andria-Palermo 0-1: rosa ordinati e compatti, Brunori sblocca con una perla

Palermo avanti al culmine di un primo tempo ordinato grazie ad una prodezza balistica di Brunori

La sfida in trasferta contro la Fidelis Andria diventa occasione da non sprecare in casa rosanero dopo i risultati maturati negli anticipi disputati sabato nel girone C di Lega Pro . Fare bottino pieno contro la compagine guidata da Ginestra consentirebbe al Palermo di accorciare sensibilmente le distanze dalla capolista Bari , sconfitta di misura al "Romeo Menti" dalla Juve Stabia.

Fidelis Andria brillante e sbarazzina in avvio, la squadra pugliese affronta il Palermo con personalità e senza timori reverenziali, a dispetto del divario sostanziale che intercorre in classifica tra le due compagini.

Palermo che, rinfrancato dal vantaggio, si compatta con ordine e raziocinio, distendendosi in modo lineare ed incisivo in sede di ripartenza. De Rose ed Odjer implementano i giri del motore in zona nevralgica, Valente ribalta il fronte in percussione con gamba e qualità, Brunori e Fella provano a garantire riferimenti e profondità. Proprio l'ex Avellino suggerisce la verticalizzazione a De Rose ma alza la mira con il sinistro dal limite. Almici chiude al volo un cross di Valente sul secondo palo ma non trova la porta.