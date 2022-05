FeralpiSalò-Palermo: al “Turina”è già sold out! Venduti oltre 2300 biglietti

A poco più di ventiquattro ore dalla sfida tra FeralpiSalò e Palermo, il "Turina" è tutto esaurito

A poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio, il "Turina" è già sold out, vista la poca disponibilità di posti sugli spalti, oltre che per il prestigio del match. La società lombarda si trova a giocare una semifinale playoff di Serie C, di fronte ad un club blasonato per la categoria come la società rosanero. Saranno presenti allo stadio ben 500 tifosi rosanero a sostegno degli uomini di Silvio Baldini