Fella: “Modulo? Non è stato facile. Volevo giocare il derby. Per Natale spero…”

A pochi giorni dallo scontro diretto tra Palermo e Bari, l'attaccante rosanero, Giuseppe Fella, ha analizzato il percorso personale e della squadra in queste prime diciotto giornate di Serie C. Intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico "#SiamoAquile" in onda su "TRM13", il fantasista originario di Salerno si focalizza sul suo arrivo nel club siciliano, l'insediamento non facile nelle prime partite in cui ha dovuto adattarsi al nuovo modulo di Giacomo Filippi, diverso da quello utilizzato da Braglia nell'Avellino, ex squadra di Fella. Sei le reti messe a segno nella stagione di Serie C in corso dall'ex attaccante classe 1993, due di queste realizzate in Coppa Italia di C e soltanto quattro in campionato (doppietta con la Vibonese ed in gol nei successi contro Potenza e Paganese). Di seguito le dichiarazioni del calciatore campano: