Fella: “Bari o Vibonese, contano i 3 punti. Sono tornato al top, rigori e Brunori…”

Al giro di boa del girone C di Serie C, l'attaccante del Palermo FC, Giuseppe Fella, analizza rendimento personale e collettivo della compagine rosanero allenata dal tecnico Giacomo Filippi, a pochi giorni dal big match del "Barbera" contro il Bari

Un inizio in salita per l'ex Avellino, Giuseppe Fella, attaccante originario di Salerno, la cui esperienza ed il bagaglio tecnico di assoluto valore, costituiscono un plus per il club rosanero. Sei le reti messe a segno nella stagione di Serie C in corso dall'ex attaccante classe 1993, due di queste realizzate in Coppa Italia di C e soltanto quattro in campionato (doppietta con la Vibonese ed in gol nei successi contro Potenza e Paganese). Nella sessione estiva di calciomercato, condotta dal direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini, il dirigente toscano ha cercato e voluto l'ex Monopoli, mettendo a disposizione del tecnico originario di Partinico, GiacomoFilippi, le prestazioni di un jolly d'attacco di assoluto rendimento nella categoria, che nel corso delle ultime quattro stagioni di Lega Pro ha realizzato un cospicuo bottino di ben trentasei reti. A pochi giorni del big match contro il Bari, valevole per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C, l'attaccante del Palermo FC, Giuseppe Fella, è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico "#SiamoAquile" in onda su "TRM13", analizzando il personale avvio di stagione con la maglia rosanero, con un occhio a progetti ed ambizioni future del club di viale del Fante in chiave promozione.