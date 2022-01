Felici: “Volevo solo il Palermo. Baldini è tosto, con lui tornerò al top. Futuro…”

Mattia felici è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione. il jolly offensivo di proprietà del Lecce torna in rosanero dopo il successo nel campionato di Serie D 2019-2020, sotto la guida dell'ex tecnico Rosario Pergolizzi

Ricomincia l'avventura in rosanero per il fantasista di proprietà del Lecce , Mattia Felici. L'attaccante classe 2001, che ha già vestito la maglia del Palermo nella stagione di Serie D 2019-2020 , con la quale ha conquistato la promozione in Serie C , si presenta nuovamente ai tifosi della squadra siciliana. Di seguito le dichiarazioni del jolly offensivo, rilasciate nel corso della conferenza stampa di presentazione in programma allo Stadio "Renzo Barbera".

"Si sapeva che sarei dovuto andare via dal Lecce, anche solo in prestito. L'unica squadra dove volevo andare è il Palermo, nonostante tutte le offerte. Ho avuto un anno e mezzo di infortuni, però spero che quest'anno vada meglio sotto questo punto di vista. Ho parlato con il mister, è uno tosto. Con tre allenamenti ho già capito che persona è. Mi serviva un allenatore del genere, che mi facesse tornare su standard alti. Penso di essere al top della forma. Per i 90 minuti bisognerà aspettare almeno due partite, ma mi sento bene. Covid? Ci alleniamo in 8, per adesso non si può fare di più. Futuro? Abbiamo scelto un prestito biennale per essere metà del Lecce e metà del Palermo. io spero solo di fare bene, anche per l'interesse di entrambe le società".