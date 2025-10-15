Ex rosa, Iachini: “Sono affezionato al Palermo, quest’anno il clima è positivo c’è tutto per fare bene”

Le parole dell'ex allenatore del Palermo

⚽️ 15 ottobre - 09:42

Giuseppe Iachini, ex allenatore del Palermo, è intervenuto a TMW soffermandosi su temi di Serie A e di Serie B:

Andremo al Mondiale? — "L’augurio è questo. Qualcuno già l’abbiamo saltato, e per l’Italia non è certo una bella cosa. Guardo le partite giocate dalla Nazionale e penso che possa vincere gli spareggi."

In attacco ci sono segnali importanti...

"Raspadori, Kean, Retegui... e anche il giovane Pio Esposito. Questa volta, rispetto a quando c’è stata un po’ di incertezza nel reparto offensivo, gli attaccanti stanno facendo molto bene. La crescita di questi ragazzi sta permettendo alla Nazionale di avere qualcosa in più in fase offensiva rispetto a quando facevamo fatica."

Serie A: la sua ex Fiorentina è partita male.

"Un grande dispiacere. A Firenze mi vogliono bene, e viceversa. Sono legato all’ambiente viola. Sono convinto che la Fiorentina ne verrà fuori, con il lavoro e con la pazienza. Sono arrivati volti nuovi, che devono inserirsi al meglio. Poi ci sono stati degli infortuni. Date tempo a questa Fiorentina, si riprenderà."

Tra le note liete c’è la Roma...

"Gasperini sta facendo un ottimo lavoro. Nonostante magari dal mercato avrebbe voluto qualcosa in più, ha ereditato una squadra che nel girone di ritorno con Claudio Ranieri aveva fatto una media punti importante. Sta continuando su quella falsariga. Sono convinto che, se Paulo Dybala riuscirà a non avere particolari problemi fisici, sarà un valore aggiunto."

Sta mancando Dybala...

"Quando ce l’hai è una squadra, quando ti manca è un’altra. Per qualità e leadership sposta gli equilibri."

Serie B: è l’anno buono per il Palermo?

"Ritengo che ci sia tutto per fare bene. L’ambiente è partito con grande fiducia, c’è davvero tutto per centrare il traguardo. Quando arrivai io, c’era un clima poco felice, poi vincemmo il campionato e valorizzammo tanti giovani. Quest’anno mi sembra che il clima sia positivo."

L’ultima promozione in A, il Palermo, l’ha centrata con lei in panchina e Giorgio Perinetti ds...

"Rimane una grande soddisfazione. Sono affezionato a Palermo e al Palermo: stravincere il campionato è stato davvero bello, non era scontato. Essere arrivato in un momento difficile, aver ribaltato la situazione e portato la squadra in A è stata una grande gioia. Trovai un giovane Belotti e un altrettanto giovane Dybala, con Vazquez fuori rosa. Abbiamo fatto tante cose importanti. Quel gruppo, con gente giusta come Sorrentino, Rispoli, Vitiello e tanti altri, ci ha dato grandi gioie."