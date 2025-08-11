mediagol palermo Ex rosa, Antonio Mazzotta nuovo capitano dell’Athletic Club Palermo

Ex rosa, Antonio Mazzotta nuovo capitano dell'Athletic Club Palermo

Ex rosa, Antonio Mazzotta nuovo capitano dell’Athletic Club Palermo - immagine 1
L'ex calciatore rosanero è stato nominato capitano dell'Athletic Club Palermo: "Questa fascia non è solo mia, ma è condivisa con tutta la squadra"
L'Athletic Club Palermo, nella mattinata odierna, ha annunciato Antonio Mazzotta, nuovo capitano in vista del campionato di Serie D. Mazzotta ha indossato la maglia del Palermo nella stagione 18/19, e dopo aver disputato qualche campionato di C, e di B, principalmente con la maglia del Bari, è ripartito dal basso, sposando il progetto dell'Athletic Club Palermo, la scorsa stagione. Il classe 1989 si è mostrato entusiasta della scelta di Emanuele Ferraro di nominarlo capitano. Di seguito le dichiarazioni che ha rilasciato subito dopo il video lanciato sui social dalla società palermitana:

"Sono onorato di indossare la fascia da capitano in una stagione così storica per l’Athletic Club Palermo - In Serie D ci arriviamo con la passione di chi ha creduto fino in fondo in questo sogno, lavorando giorno dopo giorno con sacrificio. Questa fascia non è solo mia, ma è condivisa con tutta la squadra. È il simbolo della nostra unione, del sostegno reciproco tra tutti noi, in campo e fuori. Il mio impegno sarà totale per trascinare la squadra e difendere questi colori".

