Ex rosa, Antonio Mazzotta nuovo capitano dell’Athletic Club Palermo

L'ex calciatore rosanero è stato nominato capitano dell'Athletic Club Palermo: "Questa fascia non è solo mia, ma è condivisa con tutta la squadra"

⚽️ 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 11:15)

L'Athletic Club Palermo, nella mattinata odierna, ha annunciato Antonio Mazzotta, nuovo capitano in vista del campionato di Serie D. Mazzotta ha indossato la maglia del Palermo nella stagione 18/19, e dopo aver disputato qualche campionato di C, e di B, principalmente con la maglia del Bari, è ripartito dal basso, sposando il progetto dell'Athletic Club Palermo, la scorsa stagione. Il classe 1989 si è mostrato entusiasta della scelta di Emanuele Ferraro di nominarlo capitano. Di seguito le dichiarazioni che ha rilasciato subito dopo il video lanciato sui social dalla società palermitana:

"Sono onorato di indossare la fascia da capitano in una stagione così storica per l’Athletic Club Palermo - In Serie D ci arriviamo con la passione di chi ha creduto fino in fondo in questo sogno, lavorando giorno dopo giorno con sacrificio. Questa fascia non è solo mia, ma è condivisa con tutta la squadra. È il simbolo della nostra unione, del sostegno reciproco tra tutti noi, in campo e fuori. Il mio impegno sarà totale per trascinare la squadra e difendere questi colori".