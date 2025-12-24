Ex Palermo, Sorrentino lascia il ruolo di direttore tecnico del Bra

Stefano Sorrentino , ex portiere del Palermo , ha lasciato nella giornata odierna il ruolo di direttore tecnico del Bra , società di Serie C, che affrontò la formazione di Inzaghi nel ritiro estivo di Chatillon .

"Si rende noto che il sig. Stefano Sorrentino ha deciso di interrompere la sua collaborazione con l’A.C. Bra.Si coglie l’occasione per ringraziarlo per il suo contributo e per il suo impegno verso i nostri colori giallorossi, augurandogli le migliori fortune umane e sportive"