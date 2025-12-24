Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, ha lasciato nella giornata odierna il ruolo di direttore tecnico del Bra, società di Serie C, che affrontò la formazione di Inzaghi nel ritiro estivo di Chatillon.
Ex Rosa
Ex Palermo, Sorrentino lascia il ruolo di direttore tecnico del Bra
L'ex portiere dei rosanero interrompe la sua collaborazione con il Bra
LA NOTA DEL CLUB
"Si rende noto che il sig. Stefano Sorrentino ha deciso di interrompere la sua collaborazione con l’A.C. Bra.Si coglie l’occasione per ringraziarlo per il suo contributo e per il suo impegno verso i nostri colori giallorossi, augurandogli le migliori fortune umane e sportive"
© RIPRODUZIONE RISERVATA