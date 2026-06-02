L'ex portiere del Palermo, Mirko Pigliacelli, potrebbe lasciare il Catanzaro dopo due stagioni. Assoluto protagonista della stagione di alta qualità della compagine di Aquilani, avrebbe attirato l'interesse, secondo quanto riportato da TuttoSport, dell'Avellino.

Per la società campana il portiere rappresenta uno degli obiettivi principali. Resta però capire se il Catanzaro deciderà di privarsi di uno dei suoi punti cardine: Pigliacelli ha contribuito in maniera attiva al percorso della formazione calabrese fino alla finale playoff, poi persa contro il Monza. In semifinale, contro il Palermo, l'estremo difensore si è contraddistinto, soprattutto al ritorno, per interventi prodigiosi e magistrali che hanno evitato la riuscita della rimonta alla formazione rosanero. Anche ai quarti contro proprio l'Avellino il portiere ha negato in più occasioni la rete ai campani soprattutto nel primo tempo prima che il Catanzaro si portasse in vantaggio e dilagasse.

Inoltre, l'Avellino, sempre secondo TuttoSport, starebbe puntando anche su Nunzio Lella, centrocampista reduce dalla promozione in massima serie con la maglia del Venezia con la quale ha contribuito con ventidue presenze e un assist.

L'arrivo di Alessandro Nesta in panchina appare ormai una semplice formalità, appena essa arriverà l'Avellino potrà concentrarsi in maniera più netta sul calciomercato per rinforzare una formazione capace di qualificarsi ai playoff da neopromossa. In tal senso i nomi di Mirko Pigliacelli e di Nunzio Lella rappresentano una certezza per la categoria.

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